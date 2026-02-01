An Tag 9 bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" war das volle Programm geboten: Tränen flossen, Schreie hallten durch den TV-Dschungel, ein weiterer Kandidat musste die Show verlassen und dann ging auch noch das Klopapier aus. Garniert wurde das Ganze von Reality-Sternchen Ariel (22) diesmal mit Verschwörungsmythen und einem Rundumschlag.

Lebensweisheiten stoßen auf taube Ohren In der neusten Folge des Dschungelcamps bei RTL (auch via RTL+) wurde am 31. Jänner 2025 zunächst ein altes Thema aufgemacht - die angespannte Beziehung von Eva Benetatou (33) zu Samira Yavuz (32). Da Benetatou eine Affäre mit Samiras Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) hatte, ist jene auf ihre Reality-Kollegin natürlich nicht gut zu sprechen. "Samira, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, was du noch irgendwie mit mir bereden möchtest?", fragte Benetatou und bekam von dieser nur ein kühles "Willst du denn gerne reden?" zurück. Tatsächlich sprachen die beiden unter vier Augen miteinander und die 33-Jährige entschuldigte sich noch einmal bei der Betrogenen. Yavuz machte aber unmissverständlich klar, dass sie derzeit weder auf ihren Ex noch auf Benetatou gut zu sprechen ist. "Meine Heilung hat noch nicht stattgefunden", sagte sie, während ihr Gegenüber glaubte, dass sie schlussendlich an allem als Mensch wachsen werde. Es sei "völlig selbstverständlich", dass Yavuz verletzt ist. Diese könne jederzeit zu ihr kommen, wenn ihr etwas auf dem Herzen liege. Von Benetatou wolle Yavuz aber "keine Lebensweisheiten" bekommen, resümierte sie.

"Ist die Erde flach oder rund?" Dass Ariel für ihre Reality-Rolle wohl auf so ziemlich alle Mittel zurückgreifen würde, machte die nächste Szene klar. "Sagst du, die Erde ist flach oder die Erde ist rund", fragte sie Yavuz im Camp. Die konnte es offenbar kaum glauben und scherzte erst, bevor sie antwortete: "Natürlich ist sie rund." Auch in die Runde fragte Ariel: "Leute, ich habe mal eine ganz wichtige Frage: Ist die Erde flach oder rund?" Die anderen Kandidatinnen und Kandidatinnen konnten ebenfalls nicht so ganz fassen, was sie da hörten. Das Camp-Nesthäckchen beharrte darauf, dass sie dies schließlich bei TikTok gesehen habe. "Will die uns verarschen?", war Hubert Fellas (58) Reaktion. "Das viele Blondierpulver hat sich durchgefressen", schätzte er. Und wo wir schon dabei waren, packte Ariel auch noch die weitverbreitete Erzählung aus, dass die Mondlandung "fake" gewesen sei. "Das ist Bullshit, der war nie auf dem Mond", glaubt sie angeblich. Stephen Dürr (51) und Hardy Krüger jr. (57) vermuteten derweil eine Art Intrige. Sie rätselten, ob alles eine Spiel Ariels um Aufmerksamkeit sei.

"Kein Klopapier mehr" Und dann ging auch noch das Klopapier aus, wie Mirja du Mont (50) auf der Toilette feststellen musste: "Tja, jetzt sitze ich hier auf dem Klo und komme nicht weg." Benetatou bettelte bei der Produktion um Nachschub und wurde erhört. Eine Rolle bekamen die Promis. Die Teamchefin musste rationieren und nach unnötig langer Diskussion verteilte sie dann auch an alle Kandidatinnen und Kandidaten ein paar Blätter. Wieder einmal war es offenbar vorwiegend Ariel, die damit ein Problem zu haben schien... Als Simone Ballack (49) und Fella gemeinsam am Lagerfeuer saßen, flossen Tränchen. Das Camp zehre richtig an seinen Kräften, gestand er. Und er weinte. "Ich habe schon gesagt: Ich bin die Heulsuse von Deutschland. Die Nerven liegen blank." Auch sie wirkte mitgenommen und ließ ihrem Ärger über Ariel freien Lauf. "Also irgendwann platzt mir so der Kragen hier", sagte Ballack zu ihm. Sie arbeite das ganze Jahr über hart, alle im Camp machten derweil nur Reality-Kram und nichts "Normales". Und dann müsse sie sich auch noch "hier mit so Rotzgören rumschlagen. [...] Die brechen mich hier nicht." Fella tröstete: "Es wird alles gut, mein Simonchen."

"Kuschelmäuschen" weigert sich, Gil Ofarim die Hand zu schütteln An Tag acht musste Nicole Belstler-Boettcher (62) als erste Teilnehmerin das Dschungelcamp verlassen. Bei einem Rückblick auf ihren Auszug aus der Show zeigte sich Fella traurig. Sein "Kuschelmäuschen" fehle ihm jetzt schon. Auf Kuschelkurs war Belstler-Boettcher in Bezug auf Gil Ofarim (43) aber überhaupt nicht. Sie wollte ihm zum Abschied nicht die Hand schütteln. Ihm den "Handschlag zu verweigern", finde er "schwach", urteilte der Musiker, der unter Verweis auf eine angebliche Verschwiegenheitsklausel im Zusammenhang mit dem Hotel-Skandal im Camp stark in der Kritik steht. Für sein Verhalten wurde er von der Schauspielerin auch im Nachhinein verurteilt. "Ich finde, das war ein riesiges Schmierentheater", sagte sie im Exit-Interview. Die Dschungelprüfung in der "Genöle-Höhle" verlief hingegen recht unspektakulär. Während sie mit den typischen Prüfungstierchen zu kämpfen hatten, sollten du Mont, Ballack, Yavuz, Dürr, Umut Tekin (28) und Patrick Romer (30) Puzzle-Teile zu Sternen zusammensetzen. Das Team versagte dabei fast auf ganzer Linie, nur Ballack schaffte es, zwei der insgesamt elf möglichen Sterne zu erspielen, während Tekin schrie und auch sonst recht viel Chaos herrschte. Die Stimmung war danach entsprechend gedrückt. "Ich bin zu dumm zum Puzzeln, gebe ich zu", stellte etwa du Mont fest. "Irgendwas ist da schiefgegangen", wirkte Ariel schadenfroh.

Alles für die Sendezeit Mirja du Mont zeigte sich später genervt von Benetatou, aber die möge "so negative Energien nicht". Sie versuchte vor den anderen eine Aussprache zu erzwingen, schließlich sei sie von du Mont von der Seite angemacht worden. Die hatte offensichtlich keinen Bock darauf. "Mach deine Sendezeit alleine", schmetterte sie Benetatou, die "aus einer Mücke einen Elefanten" mache, entgegen. Jene glaubte, dass du Monts "Maske" falle und fand die Reaktion "kindisch". Im gleichen Zug spekulierte sie dann allerdings, dass ihre Mitcamperin vielleicht "aufgrund ihrer Regel schlechte Laune" habe. Doch damit noch nicht genug Radau für eine Folge, denn Ariel brauchte offenbar auch noch einmal die vieldiskutierte Sendezeit. Sie geriet mit Ofarim und Benetatou aneinander. "Ariel, heute nicht, okay?", meinte der sichtlich genervte Sänger. Ariel stichelte aber weiter und kam mit einem passenden "Wollen wir wieder anfangen?" erneut auf die Hotel-Thematik zu sprechen. Als Dürr und Krüger laut über Ariels Sendezeit sprachen, konfrontierte sie insbesondere den 57-Jährigen. Jener druckste herum und fing sich den Zorn der 22-Jährigen ein: "Du bist ein erwachsener Mann, der keine Meinung hat." Weil das alles offenbar noch nicht genügend Brandstiftung war, warf sie Romer auch noch vor, dass er trotz Partnerin schon längst mit Benetatou geschlafen hätte, wenn es vor Ort keine Kameras gäbe. Zuletzt war es an der Zeit für das nächste Promi-Aus. Für Ofarim sei die Show "ein Bällebad der Gefühle", in dem er aber noch länger seinen Spaß haben darf - oder muss, denn auch Ariel bleibt vorerst mit von der Partie. Am Samstag zitterten Benetatou und Tekin, bevor das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) auflöste: "Das Camp verlassen muss Umut." Der konnte es kaum fassen und sprach von einem "schlechten Traum". Wer als nächster Promi gehen muss und wohl auch welche Folgen Ariels Rundumschlag hat, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntagabend in der nächsten Episode.