Einen Tag, nachdem ein Promi die Dschungelkrone gewonnen hat, lässt er sich beim "großen Wiedersehen" von den anderen Campern feiern. So sieht es das Protokoll bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" vor. Doch als der neue Dschungelkönig Gil Ofarim (43) am 9. Jänner 2026 bei RTL (auch via RTL+) vor seine Untertanen tritt, ist der Jubel so verhalten wie selten. Manche Mitcamper klatschen nicht mal für den Sänger, der mit der Hypothek des Davidsstern-Skandals ins Camp gezogen war. Während der Staffel hielt sich Gil stets bedeckt, sprach nicht über seine Gerichtsverhandlung, weil er es angeblich nicht durfte. Er heischte nicht um Gnade, entschuldigte sich aber bei allen Leipzigern, nachdem er 2021 einem Hotelmitarbeiter in der sächsischen Stadt fälschlich Antisemitismus unterstellt hatte. Er raunte am Lagerfeuer aber, dass vor Gericht nicht das originale Überwachungsvideo des Hotels gezeigt wurde.

Gil trägt die Dschungelkrone als Dornenkrone Beim "großen Wiedersehen" äußert sich Gil ebenfalls nicht erschöpfend zur Sache. Im Gespräch mit Jan Köppen (42) und Sonja Zietlow (57) schiebt er den mangelnden Enthusiasmus seiner Kollegen auf die allgemeine Müdigkeit. Wie im Camp sitzt Gil mit Leidensmiene im Baumhaus, die Dschungelkrone trägt er wie Jesus die Dornenkrone. Er wiederholt die Litanei, über den Hoteleklat nicht reden zu können und nicht zu wollen. Bei dem Hotelmitarbeiter habe er sich schließlich schon entschuldigt.

"Ich rede manchmal schneller als ich denke": Ariel räumt Fehler ein Ariel (22), seine Chefanklägerin im Camp, sitzt mit säuerlicher Miene neben Gil, sie hat es aufgegeben, nachzubohren. Dafür räumt sie ein, manchmal "übertrieben" gehandelt zu haben. "Ich rede manchmal schneller als ich denke", gibt sie zu. Dass ihre ständigen Angriffe zu Gils Sieg beigetragen haben, ist ihr bewusst. Gil will davon nichts wissen, diese Meinung hat er im Baumhaus aber exklusiv.

Kissen-Gate zwischen Samira und Eva kommt auf Wiedervorlage Ob Patrick Romer (30), Hardy Krüger jr. (57) oder Stephen Dürr (51), von Hubert Fella (58) und Mirja du Mont (50) bis zu Nicole Belstler-Boettcher (62) und Umut Tekin (28): Für die restlichen Dschungelcamper bleibt beim Wiedersehen nicht viel Ruhm. Wie am Lagerfeuer sind sie auch im Baumhaus Statisten der Ariel-Show, die mit Kopfschütteln den Reality-Zirkus beobachten. Das meiste Konfliktpotenzial bietet noch das Wiedersehen von Eva Benetatou (33) und Samira Yavuz (32). Es geht um das Kissen. Wir erinnern uns: Darauf hatte Samira eine Instagram-Nachricht gedruckt. Darin hatte Eva ihr Bedauern über Samiras Trennung von Gatte Serkan Yavuz (32) geäußert. Dabei hatte Eva sie mit ihrem Noch-Mann betrogen. Im Camp wurde Eva von der Kissen-Aktion überrumpelt. Nun äußert sie im Baumhaus juristische Bedenken. "Ich weiß tatsächlich nicht, ob man eine private Nachricht veröffentlichen darf", fragt sie in die Runde, eher rhetorisch. Denn das ist ohne Zustimmung des Betroffenen tatsächlich verboten. Samira geht nicht darauf ein, die beiden Frauen kommen auf keinen gemeinsamen Nenner. Nicht nur bei Gil gegen Ariel, auch im Fall Samira versus Eva bleibt also die Eskalation aus. Die dreistündige Sendezeit wird mit vielen Rückblicken gefüllt, die jeder Zuschauer der 19. Staffel noch gut in Erinnerung haben dürfte. Umut Tekin schläft im Hintergrund irgendwann ein.