"Nachspiel" wird zu Kim-Virginia-Festspielen

Wie die ganze Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wird auch das "Nachspiel" zu den Kim-Virginia-Festspielen. Ihr Rachefeldzug gegen Ex-Lover Mike wird ausführlich breitgetreten. In einem Einspieler mussten ihre Mitcamper eine minutenlange MAZ mit dem Worst-off der Ex-Stewardess kommentieren. "Da brauche ich eine Kotztüte" stöhnte Leyla. Kim entschuldigt sich immerhin bei Mike, dass sie seine kleine Tochter in einer Tirade ins Spiel brachte. Dafür beleidigte sie in dem Einspieler Felix von Jascheroff (41). Der im Studio zurückschießt ("Halt die Backen").

Leyla wurde von der Kamera bei ihrer Rückkehr nach Frankfurt begleitet. Erst zu ihrer Mutter und dann beim "Döner-Date" mit ihrer besten Freundin Selina. Dabei ließ sie den Flirt mit Mike Revue passieren, den der im Dschungel abrupt abbrach. "Ich mochte den halt", erzählt Leyla ihrer Freundin. "Es ist von schönem Ding in cringem Ding übergegangen", resümiert sie. Seline hält Mike für ein "blödes Arschloch", gibt ihm aber noch eine Chance.

Mike wiederum lässt sich im Studio auf nichts festnageln. "Man ist auf einer Wellenlänge" ist das höchste der Gefühle, was er aus sich pressen lässt. Im Green Room geht das Theater im Dreieck Kim-Mike-Leyla weiter. Heinz Hoenig (72), der ansonsten scheinbar nicht viel mitbekommt, was in seinem Umfeld passiert, platzt irgendwann der Kragen. Dafür bedankt sich Jan Köppen im Namen von ganz RTL bei Kim, weil sie so viel Aufmerksamkeit generierte.