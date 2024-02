Mega-Cast

Wer schon im ersten Teil dachte, dass mehr Stars in einem einzigen Film nicht möglich seien, wird hier eines besseren belehrt. Allen voran brilliert Timothée Chalamet als Paul Atreidis im Beduinen-Look. An seiner Seite steht “Euphoria”-Star Zendaya, wobei sie diesmal eine deutlich größere Rolle als im ersten Teil spielt. Unterstützt werden die beiden vom Who-Is-Who Hollywoods: mit Austin Butler, Florence Pugh, Lea Seydoux und Anya Taylor-Joy stehen vier weitere Mega-Stars vor der Kamera.