Dwayne Johnson bereitet "Scorpion King"-Reboot vor

Nun möchte Dwayne Johnson gemeinsam mit seiner Ex-Frau Dany Garcia ein Reboot von „Scorpion King“ in die Wege leiten, das von seiner eigenen Firma Seven Bucks produziert werden soll. Über die Handlung dieses Films, dessen Drehbuch von Jonathan Herman („Straight Outta Compton“) stammen wird, ist noch nicht wirklich viel bekannt. Nur so viel ist zumindest laut "Deadline" sicher: Die Handlung soll diesmal nicht in altägyptischen Zeiten spielen, sondern in die Gegenwart verlegt werden.

Leider gibt es auch eine schlechte Nachricht für Fans von „The Rock“: Da Johnson ein vielbeschäftigter Mann mit ausgebuchtem Terminplan ist, wird er für das „Scorpion King“-Reboot wohl nicht vor die Kamera treten. Wir können ja inzwischen darüber rätseln, wer für die Titelrolle in Frage kommt.