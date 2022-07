Michelle Monaghan ist vor allem für ihre Stand-Out-Performance als taffe Agenten-Ehefrau Julia Meade in den "Mission:Impossible"-Filmen bekannt, spielte aber auch in der ersten Staffel von "True Detective", in "The Path" sowie in Ben Afflecks Regie-Debüt "Gone Baby Gone" mit.

Auch Netflix ist von der kühnen Schönheit mit Ecken und Kanten und undurchsichtig-unerreichbarer Aura überzeugt und holte Monaghan für die neue Mystery-Thriller Serie "Echoes" gleich als Hauptdarstellerin in einer Doppelrolle ins Boot. Und die Serie hätte tatsächlich das Zeug, zum Binge-Hit zu werden!

Hier ist der Trailer: