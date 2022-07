"The Gray Man 2": Ist Fortsetzung der Netflix-Action in Sicht?

Die Russo-Brüder planen Action-Franchise

In einem "Deadline"-Interview ging das Regie-Duo Joe und Anthony Russo auf solche Zukunftspläne näher ein: "Wir wollen ein ganzes Franchise zu dieser Figur des Court Gentry aufbauen und konkurrenzfähig zum Kino werden. Daher haben wir alles auf den ersten Film gesetzt und der muss großartig werden, damit wir einen zweiten drehen können."

Für Netflix besteht also kein Grund, sich in Zurückhaltung zu üben, falls der erste Film nicht ein totaler Reinfall wird. Das ist aber bei dieser Besetzung schwer denkbar, denn neben Gosling waren auch Chris Evans, Ana de Armas, Regé-Jean Page und Billy Bob Thornton mit von der Partie. Ohne zu viel zu spoilern, können wir aber schon jetzt verraten, dass nicht alle diese Namen in einem möglichen Teil 2 vertreten sein werden, weil der Agenten-Beruf ja doch zahlreiche Opfer fordert.

Falls Netflix tatsächlich grünes Licht für "The Gray Man 2" erteilt, sollten wir wohl nicht vor 2024 mit diesem Film rechnen.

"Gray Man" ist auf Netflix verfügbar.