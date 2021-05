7 Filme, in denen die Kuss-Szenen nicht geplant waren

Eine der meistdiskutierten Szenen in "Lost in Translation" ist die Abschiedsszene zwischen Bill Murray und Scarlett Johansson. Seit Jahren wird darüber gerätselt, was Murray ihr ins Ohr flüstert, doch der Darsteller schweigt bis heute. Murray hat im Laufe der Dreharbeiten immer wieder improvisiert – und so auch den Kuss in der letzten Szene. Die Komödie wurde zum Durchbruch für Regisseurin Sofia Coppola, die einen Oscar für das beste Drehbuch erhielt.

Hier geht's direkt zum Film!