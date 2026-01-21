Eine Serie am Vorabend reicht Sat.1 und Joyn nicht mehr: Ab Montag, dem 2. März 2026 , startet "Ein Hof zum Verlieben" . Die neue Daily läuft dann wochentags täglich um 18 Uhr als Vorprogramm zur etablierten "Landarztpraxis". Die erste Staffel umfasst 120 Episoden.

Neben Diana Staehly, die vor allem durch die Sitcom "Stromberg" bekannt wurde und mit "Unter uns" bereits Daily-Erfahrung mitbringt, spielen etwa Moritz Otto, Stephan Käfer, Carlotta Truman, Gitta Schweighöfer und Susan Hoecke.

Diana Staehly (50) schlüpft in die Rolle der Hamburger Anwältin Laura, deren Leben durch ein unerwartetes Erbe "komplett auf den Kopf gestellt" wird. Ihr verstorbener Mann David hinterlässt ihr vier Jahre nach seinem Tod einen Apfelhof in einem malerischen Ort am Bodensee, von dem sie bis dahin nichts wusste. Laura wagt den Neuanfang zwischen Apfelbäumen und Seeblick - und trifft dort natürlich auf eine neue große Liebe. Allerdings gibt es zahlreiche Geheimnisse aufzuklären.

Noch mehr Dailys in Sat.1

Dass sich "Ein Hof zum Verlieben" in der Handlung ganz klar an dem unerwarteten Erfolgsformat "Die Landarztpraxis" orientiert, ist natürlich kein Zufall. Man verlasse sich "auf Zutaten, die unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vertraut sind", erklärt Senderchef Marc Rasmus: "Eine Frau an einem Wendepunkt in ihrem Leben, die an einem Sehnsuchtsort neu zu sich selbst - und so viel sei verraten - auch eine neue Liebe findet."

Damit hält Sat.1 strikt an seinem Kurs fest. "Die Landarztpraxis" startete im Januar in ihre vierte Staffel und läuft mit 240 Folgen erstmals das ganze Jahr über. Neu dabei sind jetzt Ben Braun (46, "Der Bergdoktor") als Restaurantmanager Simon Hilgers sowie Dr. Viktoria "Vicki" Raichinger als weitere Ärztin, gespielt von Juliane Fisch (38, "In aller Freundschaft"). Außerdem soll in diesem Jahr auch ein Spin-off zur Serie starten, in dem es um eine Praxis im fiktiven Wiesenkirchen-Nachbarort Weilhausen geht.

In der Schublade liegt mit "Frieda - Mit Feuer und Flamme" auch noch mehr Stoff: Die Serie mit "GZSZ"-Star Laura Lippmann (36) wurde bereits im Herbst 2024 abgedreht, wartet aber noch auf einen Sendeplatz.