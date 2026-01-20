Eine echte Legende der Fußball-Bundesliga am Fürstenhof: Kein Geringerer als Mario Basler (57) wird demnächst in einer Gastrolle in der beliebten ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" zu sehen sein. Wie Bavaria Fiction am Dienstag bekannt gibt, ist der Europameister von 1996 ab Folge 4.542 mit von der Partie. Voraussichtlich ausgestrahlt werden soll die Folge am 20. Februar 2026.

Mario Basler hatte Spaß bei "Sturm der Liebe"-Dreh

Das Besondere am Gastauftritt: Der ehemalige Bayern-Kicker spielt nicht etwa eine erfundene Figur, sondern sich selbst. Basler tritt in "Sturm der Liebe" als "charismatischer Talentscout für den fiktiven Münchner Fußballverein Weiß-Gold auf", heißt es in der Mitteilung.

In dieser Eigenschaft stößt er auf den jungen Nachwuchskeeper Leo Neubach (Aurel Klug, 20). Basler hält den Torwart für außergewöhnlich talentiert zwischen den Pfosten und setzt es sich zum Ziel, ihn für den Profifußball zu gewinnen. Doch Leo ist sich noch nicht ganz sicher.

Schauspiel-Neuling Basler zeigte sich nach Abschluss der Produktion begeistert: "Die Dreharbeiten bei 'Sturm der Liebe' haben mir richtig Spaß gemacht", wird er in der Pressemitteilung zitiert. "Am Set war gute Stimmung, alle waren nett und man hat sich sofort wohlgefühlt. Auch der Außendreh lief super, das Wetter hat gepasst - insgesamt war das eine coole Erfahrung."