Derzeit mischt Jack Black als Minecrafter die Spielewelt auf und erhält dabei unter anderem von Jason Momoa Unterstützung. Doch heißt es mit Beginn des Abspanns von "Ein Minecraft Film" wirklich "Game over" oder erwartet und noch eine Post-Credit-Szene ? Genau darüber wollen wir euch in diesem Artikel aufklären.

Romantische Mid-Credit-Szene

Tatsächlich bekommen wir gleich eine doppelte Überraschung geboten, da uns zunächst eine Mid-Credit-Szene erwartet. Darin sitzt die Schulleiterin Marlene (Jennifer Coolidge) noch immer ihrem bei einem nächtlichen Autounfall aufgegabelten "Minecraft"-Villager gegenüber. Doch das Rendezvous nimmt eine unerwartete Wendung, denn plötzlich ist das seltsame Wesen in der Lage, mit menschlicher Sprache zu reden und erklärt, dass dieses Wunder die wahre Liebe bewirkt habe. Marlene hingegen kann sich nun in der piepsigen Sprache des Villagers äußern und wir erfahren in Untertiteln, was sie sagt. Als dann ihr Ex-Mann auftaucht, holt er sich eine Abfuhr.