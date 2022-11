Das spricht für "Big Little Lies" Staffel 3

Gibt es also überhaupt keinen Grund mehr zur Hoffnung auf weitere Folgen der Hit-Serie? Doch. Laut "Filmstarts" besteht für den Autoren der Serie, David E. Kelley, immerhin noch "vielleicht" die Möglichkeit, weitere Folgen zu produzieren. Die Autorin der Vorlage, Liane Moriarty, stimmt ebenfalls positiv: Sie gab an, dass sie „eine wirklich gute Idee“ für eine mögliche dritte Staffel habe. Jedoch scheint es derzeit trotz allem so, als ob es keine Staffel 3 geben wird.

Sollten neue Entwicklungen dazu bekannt werden, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden!