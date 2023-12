Karoline Herfurth ist in unseren Köpfen unweigerlich mit dem Star-Schauspieler Elyas M'Barek verbunden, dank der großen Eindruck hinterlassenden Filmhits "Das perfekte Geheimnis" und natürlich "Fack ju Göhte". Diesmal aber hat die talentierte und charismatische Schauspielerin, die auch als Regisseurin Erfolge feiert und regelmäßig ihr Feingespür für außergewöhnliche Filmstoffe beweist, einen anderen (schönen) Mann an ihrer Seite: Tom Schilling spielt in "Eine Million Minuten" Herfurths Ehemann, der sich gemeinsam mit seiner Frau einer schweren, aber auch wunderschönen und vor allem lehrreichen Prüfung unterziehen muss.

Hier ist der Trailer zu "Eine Million Minuten":