"Eine verhängnisvolle Affäre"-Trailer: Kinohit wird Serie

Armutszeugnis

Joshua Jackson spielte bereits in "The Affair" einen untreuen Ehemann und schlüpft nun in eine ähnliche Rolle. Im Gegensatz zum Film soll in der Serie jedoch Alex im Zentrum der Geschichte stehen. Der Charakter von "Masters of Sex"-Star Lizzy Caplan dürfte somit weitaus facettenreicher als im Original werden. In den Nebenrollen werden unter anderem Amanda Peet als Dans Ehefrau Beth und Alyssa Jirrels als ihre gemeinsame Tochter Ellen zu sehen sein.

Interessant: Paramount hat mit dem Start der eigenen Streamingplattform Paramount+ gleich mehrere Serienadaptionen ihrer erfolgreichsten Kinofilme wie "Italian Job", "Flashdance" und "Zeuge einer Verschwörung" angekündigt. Paramounts Plan, ihre erfolgreichen Kinofilme nun als Serien herauszubringen, ist ein kreatives Armutszeugnis. Es ist ein Beweis dafür, dass das Unternehmen keinen Weitblick für den eigenen Streamingdienst hat, sondern nur versucht eine Plattform für ihre bereits produzierten Inhalte zu bieten.