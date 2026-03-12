Klara Deutschmann zeigt in der Rolle, wie sich eine vermeintliche Schwäche zur größten Stärke wandeln kann.

Zwischen Bergidylle und Rettungseinsatz: Mit "Einfach Elli" startet das ZDF am 12. März um 20:15 Uhr eine neue Medical-Serie. Klara Deutschmann (36) spielt darin Elli Kempfer, eine Notfallsanitäterin, die in ihren Heimatort Steinau im Karwendelgebirge zurückkehrt und dort in der Rettungsstelle Karwendel Nord ihren Dienst antritt. Elli lebt mit ADHS. Ihre neurologische Besonderheit wird nicht als Einschränkung erzählt, sondern als berufliche Stärke. Für die Vorbereitung auf die Rolle zog Deutschmann Ärzte aus ihrem Freundeskreis zu Rate, sichtete Dokumentationen über den Rettungsalltag und wurde während der Dreharbeiten von einem Notfallsanitäter begleitet. "Es hat große Freude gemacht, dieses Spannungsfeld auszuloten und Ellis Vielschichtigkeit herauszuarbeiten", sagt die Schauspielerin über ihre Figur.

ADHS als erzählerischer Kern Produzent Friedemann Goez hat die Serie bewusst mit einer positiven Haltung zum Thema ADHS entwickelt. "Obwohl es in den medizinischen Fällen für Elli und ihre Kollegen auch immer wieder um Leben und Tod geht, wollten wir uns in den privaten Geschichten ausreichend Raum nehmen, um dazu ein Gegengewicht zu bilden", erklärt Produzent Friedemann Goez. Clelia Sarto (52) spielt Ellis Mutter Louise, die ihre eigene ADHS-Diagnose nicht anerkennt. Sarto beschreibt die Figur als "energische, freiheitsliebende Überlebenskünstlerin", die mit Impulskontrollproblemen kämpft und immer wieder aneckt - dabei aber stets ein großes Herz zeigt. Den Unterschied zu Elli, die Medikamente und Therapie in Anspruch nimmt, hält Sarto für eine wichtige erzählerische Entscheidung: "Und dennoch bleibt hier wertungsfrei, für welchen Umgang mit ADHS ein jeder sich individuell entscheidet", sagt sie.

Familiengeheimnis Schon in der ersten Folge "Neuanfang" kommt es zu einer folgenreichen Enthüllung: Louises langjähriges Familiengeheimnis fliegt auf. Oberarzt Dr. Mark Sorell (Marcus Mittermeier) ist Ellis leiblicher Vater - und Kollege Felix (Sebastian Griegel) ihr Halbbruder. Griegel beschreibt seinen Charakter als jemanden, der nach außen hart wirkt, aber "eigentlich ein kleiner Softie ist, der sich gern hinter Humor und harten Sprüchen versteckt". Lucas Reiber (32) spielt den jungen Notarzt Dr. Jasper Graf. Zwischen Jasper und Elli entwickelt sich von der ersten Folge an eine besondere Verbindung. "Die erste Begegnung mit Elli haut Jasper schon um", sagt Reiber über seinen Charakter.

Produktion und Ausstrahlungstermine Gedreht wurde die Serie rund um Mittenwald und Oberammergau. Das Buch stammt von Christiane Rousseau und Friedemann Goez, die Regie übernahm Gunnar Fuß. Die fachliche Beratung zu ADHS lag bei Prof. Dr. Alexandra Philipsen. Produziert wurde "Einfach Elli" von der Narrative Way GmbH. Beide Folgen sind bereits in der ZDF-Mediathek abrufbar. Die zweite Folge "Verzeihen" wird am Donnerstag, 19. März 2026, um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.