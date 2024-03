Besetzung von "Pulse" auf Netflix

Die Meredith Grey von "Pulse" wurde sogar auch schon gefunden: Justina Machado wird laut "TV Line" die Hauptrolle der Natalie Cruz übernehmen. Diese wird als "brillante und politisch talentierte" Medizinerin beschrieben, die in ihrer Rolle als Chefin der Chirurgie und Notfallambulanz sowohl Verwaltungsaufgaben übernimmt als auch selbst medizinisch praktiziert.

Justina Machado hat bereits in "One Day at a Time" medizinische Erfahrung als Krankenschwester gesammelt und bereits mit Netflix zusammengearbeitet. Zuletzt hat sie in "The Horror of Dolores Roach" auf Prime Video für Angst und Schrecken gesorgt und damit bewiesen, was für eine schauspielerische Vielfalt und Strahlkraft in ihr steckt.

Hinter der Serie steht Carlton Cuse, der bereits "Lost", "Bates Motel", "Locke & Key" und "Tom Clancy's Jack Ryan" produziert hat. Zoe Robyn ("Hawaii Five-O") ist die Schöpferin von "Pulse". Zusammen fungieren sie als Showrunner:innen.