Derzeit können wir den weltberühmten Wissenschaftler als Teil des Bomben-Dramas "Oppenheimer" sehen. Dort verkörpert Toni Conti in ein paar entscheidenden Szenen Albert Einstein. Nun kommt jedoch eine Netflix-Produktion über den Erfinder der Relativitätstheorie in Form eines Dokudramas. Wir schreiben das Jahr 1933. Welche dramatischen Ereignisse sich für den genialen Mann in "Einstein and the Bomb" anbahnen, zeigt ein Trailer: