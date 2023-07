Robert Downey Jr. als Lewis Strauss

Lewis Lichtenstein Strauss junior war ein sogenannter "selfmade man", der im Laufe seines Lebens Politiker, Geschäftsmann, Banker und Offizier der US Navy wurde. Als Vorsitzender der Atomenergiebehörde war er maßgeblich am Bau der ersten Wasserstoffbombe beteiligt.

Zuerst verstand sich der Millionär gut mit Robert Oppenheimer und bot ihm deshalb auch die Position des Leiters des Institute for Advanced Study an der Universität Princeton an. Das änderte sich jedoch schlagartig, als Oppenheimer in seiner Position als Berater der Atomenergiebehörde die Entwicklung einer Wasserstoffbombe ablehnte.

Er gilt als treibende Kraft hinter der Anhörung, bei der Oppenheimer seine Sicherheitsfreigabe entzogen wurde. Lewis Strauss sorgte auch dafür, dass Oppenheimer nicht mehr als Berater der Atomenergiebehörde tätig war.