Lange war eine Neuauflage des Teenie-Klassikers "Eiskalte Engel" geplant, doch nun ist auf Amazons Streamingdienst Prime Video schon wieder Schluss. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet , ist die "Eiskalte Engel"-Serie nach nur einer Staffel abgesetzt . Gründe für das Serienaus werden in dem Bericht nicht genannt. Prime Video nennt in der Regel lediglich im Erfolgsfall Zuschauerzahlen für Eigenproduktionen.

Kultfilm der 1990er Jahre

Wohl viele erinnern sich auch heute noch an "Eiskalte Engel", den Kultfilm der 1990er Jahre mit den damaligen Stars Ryan Phillippe (50) und Sarah Michelle Gellar (47) in den Hauptrollen. Nach dem gescheiterten Versuch, vor rund zehn Jahren mit Gellar in ihrer bekannten Rolle der Kathryn Merteuil eine Serienfortsetzung aufzulegen, veröffentlichte Prime Video im November vergangenen Jahres die acht Folgen der ersten "Eiskalte Engel"-Staffel (Originaltitel: "Cruel Intentions").

Statt in der Oberschicht von New York spielt sich die Handlung dieses Mal an einem elitären College in der US-Hauptstadt Washington, D.C., ab. Die Stiefgeschwister Caroline Merteuil (Sarah Catherine Hook, 29) und Lucien Belmont (Zac Burgess) machen sich in der Thrillerserie daran, die von Savannah Lee Smith (24) gespielte Tochter des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten zu verführen.