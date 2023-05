"Eiskalte Engel"-Serie kommt und orientiert sich am Original

Die zwei Fortsetzungen (unter anderem mit einer jungen Amy Adams!) sind zwar brutal gefloppt – und das durchaus zurecht, auch wenn sich Teil 2 für einen oberflächlichen Streaming-Abend eignet –, trotzdem ist nun eine Serienadaption geplant, die entweder auf Freevee oder direkt auf Prime Video erscheinen wird.

Die Serie ist an einer Elite-Uni in Washington D.C. angesiedelt. Im Fokus stehen wie im Original zwei überaus einflussreiche Stief-Geschwister, die reich und sexy sind, aber natürlich über keinerlei moralisches Gewissen verfügen. Was durchaus praktisch ist, denn die beiden sind bereit, alles zu tun, um sich ihren gesellschaftlichen Status an der Uni nicht streitig zu machen.

Dann aber kommt es zu einem schrecklichen Zwischenfall, der den Einfluss und die Macht der Geschwister für immer zerstören könnte. Klar, dass sie das nicht zulassen – und so schrecken sie nicht mal davor zurück, niemand geringeren als die Tochter des Vizepräsidenten um den erotischen Finger zu wickeln ...