Ryan Phillippe dachte, seine Eltern würden ihn nach "Eiskalte Engel" verstoßen

Wunschrolle

Das Drehbuch zu "Eiskalte Engel“ las er das erste Mal am Set von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“. Der Produzent des Filmes bot ihm die Rolle an, aber warnte ihn auch, dass sie "riskant“ sein könnte. "Ich habe seitdem nie wieder so einen Charakter gespielt “, erinnerte er sich. "Ich würde gerne wieder jemanden wie Sebastian in 'Eiskalte Engel' spielen. Es hat einfach so viel Spaß gemacht, so theatralisch sein zu können“, fügte Phillippe hinzu.