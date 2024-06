Eine zeitgemäße Neuerfindung des Horrorhits

Laut "The Hollywood Reporter" plant nämlich Roth nun "Hostel" in Serienform wieder aufleben zu lassen und hat sich dafür einen oscarnominierten Star gesichert: Paul Giamatti, dessen Wandlungsfähigkeit wir zuletzt in "The Holdovers" bewundern durften, wird dabei eine wesentliche Rolle spielen, obzwar wir bisher nicht wissen, welche das sein soll. Die Serie versteht sich als "zeitgemäße Version und Neuerfindung" des Originalfilms. Chris Briggs and Mike Fleiss werden Drehbuch und Regie übernehmen, während Roth als ausführender Produzent in Erscheinung tritt.

Wie Giamatti bereits 2013 in einem Interview verriet, verbindet ihn eine besondere Erinnerung an den Film von 2005: "Als Eli damals 'Hostel' in Prag drehte, war ich ebenfalls dort und mit dem Dreh zu 'The Illusionist' beschäftigt Wir haben einander getroffen und es war vorgesehen, dass ich bei einem Gastauftritt jemanden in Elis Film töte, aber daraus ist nie etwas geworden." Ob Giamatti im kommenden Projekt dann tatsächlich dieses Versäumnis nachholen wird, oder auf Seiten der "Guten" steht, bleibt abzuwarten. Sein erster Ausflug ins Serien-Genre ist es jedenfalls nicht, da er zum Beispiel schon in "Billions" und "Too Big To Fail" zu sehen war.

Wann, unter welchem genauen Titel und bei welchem Streaminganbieter die "Hostel"-Serie zu sehen sein wird, ist bisher noch nicht bekannt.