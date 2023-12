"Thanksgiving 2": Eli Roth kündigt überraschend Sequel an

Worum geht's in Teil 1 von "Thanksgiving"?

Die Harmonie von Thanksgiving muss heftigen Unruhen weichen, die einen Tag später – also am Black Friday – in Plymouth ausbrechen. Dem nicht genug, nutzt ein schonungsloser Killer die Gunst der Stunde, um Angst und Schrecken zu verbreiten und die Jagd auf die Einwohner:innen zu eröffnen. Der örtliche Sheriff (Patrick Dempsey) hat nach dem Feiertag somit einiges zu tun.