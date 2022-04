In der fünften Staffel von "Élite" ging es mal wieder wild zu: Mord, Gefängnis, Affären, Drogen und Missbrauch waren eine Konstante in den acht Folgen der neuesten Staffel.

Schon in den Episoden ist wenig passiert, was Antworten auf den Mord von Armando (Andrés Velencoso) und Benjamíns (Diego Martín) Geheimnis geliefert hätte, und auch das Finale ließ Fans mit noch mehr offenen Fragen zurück.

Lebt Samu? Das Finale erklärt

Nachdem Samuel "Samu" (Itzan Escamilla) Benjamín mit der mysteriösen SIM-Karte seines zweiten Handys konfrontierte, erlitt Samu bei der Auseinandersetzung eine heftige Kopfverletzung. Es war zwar ein Unfall, Benjamín und sein Sohn Patrick (Manu Ríos) machten sich aber zumindest der unterlassenen Hilfeleistung schuldig, weil sie ihn zuerst im Garten liegen ließen – und erst später anonym vor einem Krankenhaus abliefern wollten.

In offenbar richtigen Moment kamen Ari (Carla Díaz), Rebe (Claudia Salas), Mencía (Martina Cariddi) und Omar (Omar Ayuso) zum Tatort und retteten Samu. Oder doch nicht? Am Ende sieht man die Hauptpersonen weinend, umgeben von PolizistInnen und Blaulicht, dann ist Schluss. Das offene Ende könnte also bedeuten, dass Samuel wirklich gestorben ist – schließlich starb bereits in Staffel 4 keine Hauptfigur, was untypisch für die spanische Serie war.

Allerdings spricht gegen einen Tod, dass man keine Leiche beziehungsweise keinen Leichenwagen gesehen hat – und solange man das nicht sieht, besteht zumindest noch ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass es für die Figur in der nächsten Staffel weitergeht.

Der Cast für die nächste Staffel wurde noch nicht verkündet, es gibt also noch keine eindeutigen Hinweise, wie es für Samu in "Élite" weitergeht. Es ist zwar noch kein Starttermin bekannt, Netflix stellte aber schon neue ProtagonistInnen auf Twitter vor: