Kurzgeschichten kommen noch 2021

Außerdem werden noch heuer drei neue Kurzgeschichten zu einigen der Hauptfiguren erscheinen, die dieses Mal Weihnachten behandeln sollen.

Bereits im Sommer erzählte man in diesem neuartigen Format einzelne Geschichten, die die Handlungen vorangehender Staffeln ergänzen, aber nicht notwendig für die kommenden Folgen sind. "Wenn wir eine neue Staffel schreiben, werden einige Geschichten unserer Charaktere am Ende ausgelassen. (...) Sie passen nicht ins Format oder es ist zu wenig Zeit, sie umzusetzen, aber wir bleiben immer mit dem Wunsch zurück, sie doch mit allen teilen zu wollen", so Co-Creator Carlos Montero damals laut "Out".

Wann die fünfte und sechste Staffel von "Élite" auf Netflix verfügbar sind, ist bisher nicht bekannt. Jeweils eine Kurzgeschichte erscheint am 15., 20. und 23. Dezember 2021.