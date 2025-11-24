Im Sky Original Dokumentarfilm "Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment" brechen Vertraute, Whistleblower, einstige Tesla-Eliten und Opfer erstmals ihr Schweigen und geben unbekannte und exklusive Einblicke in das Imperium Tesla. Hier ist der Trailer dazu:

Tödliche Unfälle durch Tesla Als sich Anja Oldenburg eines Morgens von ihrem Mann verabschiedet, ahnt sie nicht, dass es das letzte Mal sein würde. Denn am Abend steht die Polizei vor ihrer Tür. Der Tesla ihres Mannes ist auf gerader Strecke von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen. Die Polizei stellt die Ermittlungen rasch ein, und Anja Oldenburg begibt sich auf die Suche, um zu verstehen, was passiert ist. Doch von Tesla heißt es, es lägen keine Daten zu dem Unfall vor. Ihr Verdacht bleibt: Der Tesla selbst und sein Autopilot haben den Unfall verursacht. In Florida kämpft die Familie Benavides um Aufklärung: Ihre Tochter Neima kam bei einem Unfall ums Leben – der Autopilot war aktiviert. Wie zuvor Anja Oldenburg stößt auch Familie Benavides auf Schweigen, verschwundene Daten und die Frage, ob Tesla Verantwortung übernimmt oder vertuscht.

Beunruhigende interne Tesla-Daten Erst im vergangenen Jahr entwirft Elon Musk bei einer Präsentation das Bild einer unfallarmen Zukunft, in der autonomes Fahren Leben rettet und vielfach sicherer ist als das Fahren durch den Menschen. Dies jedoch steht in krassem Widerspruch zu internen Tesla-Daten, die schon zwei Jahre zuvor Sönke Iwersen, Leiter Investigativrecherche des Handelsblatts, über den ehemaligen Tesla-Mitarbeiter und späteren Whistleblower Lukasz Krupski zugespielt werden. Diese Daten offenbaren eine erschütternde Fülle von Vorfällen und bestärken Anja Oldenburgs Vermutung: über 3.000 Kundenbeschwerden, tausende verzweifelte Hilferufe wegen Autopilot-Fehlfunktionen und zahlreiche Berichte katastrophaler Systemausfälle. In "Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment" melden sich jene zu Wort, die Musk einst nahestanden und heute ein System hinterfragen, in dem ungezügelte Ambition, Geheimhaltung und Verantwortungslosigkeit womöglich Menschenleben kosten.

Wann ist "Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment" zu sehen? Der 90minütige Dokumentarfilm ist ab 30. Jänner 2026 auf Sky abrufbar und startet am gleichen Tag um 20:15 Uhr auf Sky Documentaries. Im Mai 2026 in der ARD Mediathek und in Das Erste.