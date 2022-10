Elton-John-Doku kommt 2023 auf Disney+

Dieser spektakuläre Abend dient zugleich als Auftakt für die 2023 mit Spannung erwartete Disney-Original-Dokumentation "Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and the Years That Made His Legend", von dem Oscar-nominierten R.J. Cutler und dem Filmemacher David Furnish.

Das aussagekräftige Porträt von Elton John beleuchtet auch seine letzten Monate auf Tour und wirft einen Blick zurück auf die außergewöhnlichen ersten fünf Jahre seiner Karriere zwischen 1970 und 1975, als er zehn Kult-Alben veröffentlichte, von denen sieben auf Platz 1 der Billboard-Charts landeten und zu einem globalen Phänomen wurden. Der Film wird weltweit auf Festivals und in vielen Kinos zu sehen sein, bevor er auf Disney+ verfügbar sein wird.

Das Konzert startet mit dem "Countdown to Elton Live" aus dem Dodger Stadium und beginnt bei uns am 21. November um 4:30 Uhr morgens auf Disney+ im Livestream.