"Elton John: Never Too Late" ist eine Dokumentation von R. J. Cutler (62) und David Furnish, die ab dem 13. Dezember auf Disney+ abrufbar sein soll. Der Film erzählt aus der Karriere des Sängers, der Hits wie "Your Song" (1970), "I'M Still Standing" (1983) und "Can You Feel The Love Tonight" (1994) abgeliefert hat. Zu sehen ist aber auch der private Elton John, der seit 2014 mit dem kanadischen Filmproduzenten und Regisseur Furnish verheiratet ist.