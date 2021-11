Tesha Crawford, die Verantwortliche für Netflix-Originalproduktionen aus Nordeuropa, freut sich in einer Presse-Aussendung über das Projekt: "Es gibt gute Gründe, warum diese dänische Produktion so aufregend ist: Wenn man auf lokale Mythen zurückgreift, ruft das in Nordeuropa immer große Resonanz hervor. Wir konnten die alten Überlieferungen in eine moderne Weihnachts-Geschichte verwandeln und bieten obendrein einen Hauch von Horror."

"Elves" startet unter dem Titel "Elfen" ab 28. November bei uns auf Netflix.