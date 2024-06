Gute Zeiten für Fußballfans und Fernsehsender, denn nun gibt ServusTV in einer Presseaussendung erfreuliche Zahlen bekannt: Das dritte und letzte Gruppenspiel der Österreicher gegen die Niederlande erreichte einen Marktanteil von 67,5 % (E12+) und 76,1 % (E12-49). Im Schnitt verfolgten 1,74 Mio. und in der Spitze sogar 2,2 Mio. Zuschauer einen weiteren überzeugenden Auftritt des österreichischen Nationalteams bei der UEFA EURO 2024. Marcel Sabitzer, Marko Arnautović & Co. steigen nach einem 3:2-Erfolg gegen die Niederlande als Gruppensieger ins Achtelfinale auf.