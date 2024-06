Die Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft 2024 ist bereits Geschichte und die Achtelfinal-Partien stehen seit dem späten Mittwochabend (26. Juni) endgültig fest. Los geht es bereits am Samstag, dem 29. Juni , um 18 Uhr mit dem Spiel der Schweiz gegen den Titelverteidiger Italien im Berliner Olympiastadion. Noch am selben Tag trifft die deutsche Nationalmannschaft in Dortmund um 21 Uhr auf Dänemark . Bis zum Dienstag, dem 2. Juli, folgen täglich zwei weitere Partien. Doch welcher TV-Sender überträgt welches Spiel? Ein Überblick:

In Deutschand teilen sich die Öffentlich-Rechtlichen Sender von insgesamt acht Partien sechs untereinander auf: drei im Ersten ( ARD ), drei im ZDF . Eine Partie zeigt der Telekom-Streamingdienst MagentaTV exklusiv, der im Vorfeld die Rechte an allen EM-Spielen erworben hatte. Das erste Achtelfinale am Samstag wird von MagentaTV in Kooperation mit RTL auch beim Kölner Privatsender im Free-TV übertragen.

Wo kommt ein mögliches Viertelfinale und Halbfinale mit deutscher Beteiligung?

Übrigens: Sämtliche Viertelfinal-Partien der Fußball-EM in Deutschland finden am kommenden Freitag und Samstag statt. Was jetzt schon feststeht: Schlägt Deutschland seinen Gegner Dänemark, trifft die DFB-Elf am Freitag, dem 5. Juli, um 18 Uhr in Stuttgart auf den Sieger der Partie Spanien gegen Georgien. Dieses Spiel würde dann höchstwahrscheinlich im Ersten übertragen werden, da die ARD im Viertelfinale ein Vorwahlrecht besitzt. Beim Halbfinale dürfte dann wieder das ZDF eine Partie auswählen: Deutschland würde im Falle des Weiterkommens am Dienstag, dem 9. Juli, um 21 Uhr in München antreten. Das Finale am 14. Juli im Berliner Olympiastadion wird dann wieder im Ersten übertragen.