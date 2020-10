"Emily in Paris": Guilty-Pleasure von "Sex and the City"-Macher spaltet das Web

Emily wird vermutlich nicht in die Fußstapfen der ikonischen Carrie Bradshaw treten können, sie verschafft uns allerdings eine willkommene Ablenkung im sonst so tristen Jahr 2020. Man schwelgt in einer Pariser Traumwelt, lässt sich von Designer-Outfits, zufälligen Bekanntschaften und purem Luxus berieseln.

Auf Twitter sind die Meinungen zur Serie gespalten: Während sich einige begeistert von der Belanglosigkeit der Show zeigen, sind andere wiederum von ihrer Handlung schlichtweg genervt.

"'Emily in Paris' ist sehr lustig, wenn man einfach sein Hirn ausschaltet, sich die gleichen Nicht-Witze und die peinliche Ernsthaftigkeit gibt", schrieb eine Twitter-Userin. "OK. Ich weiß, es ist klischeehaft, aber ich mag die Leichtigkeit von 'Emily in Paris'", so eine andere.