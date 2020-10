Film-Highlights im Oktober 2020 bei Netflix

NETFLIX ORIGINALE:

Vampires Vs. The Bronx (2020)

Teenie-Gruselkomödie rund um die drei Freunde Miguel (Jaden Michael), Luis (Gregory Diaz IV) und Bobby (Gerald W. Jones III). In ihrem Viertel im New Yorker Stadtteil Bronx steigt die Zahl der vermissten Personen. Gleichzeitig werden immer mehr Häuser von Immobilienhaien aufgekauft. Als die drei Jugendlichen mit Schrecken feststellen, dass hinter beiden Phänomenen eine Gruppe blutgieriger Vampire steckt, glaubt ihnen natürlich kein Mensch. Also ziehen sie selbst in den Kampf gegen die Blutsauger.