SERIEN-KALENDER: Diese Serien starten im Oktober 2020

21. OKTOBER

ROOM 104, Staffel 4 (Sky): Die vierte und letzte Staffel der Anthologie-Serie rund um die verschiedenen Gäste im "Room 104" eines Motels ist nun bei Sky zu sehen. Bei Sky Atlantic werden jeweils drei der insgesamt zwölf Episoden gezeigt und sind danach via Sky X und Sky Ticket verfügbar.

22. OKTOBER



THE ALIENIST, Staffel 2 (Netflix): In der zweiten Staffel der Krimi-Serie im New York des späten 19. Jahrhunderts müssen Dakota Fanning, Daniel Brühl und Luke Evans wieder einen neuen Fall lösen. Die zweite Staffel trägt den Untertitel "Angel of Darkness". Sara Howard (Fanning) hat sich inzwischen als Privatdetektivin selbstständig gemacht und wendet sich in einem Fall an den Kriminalpsychologen Dr. Laszlo Kreizler (Brühl). John Schuyler Moore (Evans) arbeitet inzwischen für die New York Times.

YOU ME HER, Staffel 5 (Netflix): Die Dreiecksbeziehung zwischen dem Ehepaar Jack (Greg Poehler) und Emma Trakarsky (Rachel Blanchard) und der Psychologie-Studentin und Teilzeit-Escortgirl Izzy (Priscilla Faia) geht bei Netflix in die fünfte und letzte Runde.

23. OKTOBER

BARBAREN, Staffel 1 (Netflix): Deutsch-französisches Historiendrama in sechs Teilen rund um die legendäre Schlacht im Teutoburger Wald, bei der die Germanen den Römern eine vernichtende Niederlage zufügten. In die Annalen der Römer ist das Gemetzel im Jahre 9 n. Chr. als unrühmliche Varusschlacht eingegangen, in den deutschen Geschichtsbüchern ist sie als Hermannsschlacht bekannt. Netflix nennt das TV-Spektakel, das ein wenig an "Vikings" erinnert, einfach nur "Barbaren".