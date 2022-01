Diese "Emily in Paris"-Figur verärgert die Ukraine

Der ukrainische Kultur-Minister Oleksandr Tkachenko rügt die Netflix-Serie "Emily in Paris": Er bezeichnet sie als "unakzeptabel und beleidigend", weil darin eine ukrainische Figur auf sehr unvorteilhafte Weise dargestellt wird. Durch einen offenen Brief brachte er seine Bedenken gegen die Figur der Petra (Daria Panchenko) deutlich zum Ausdruck, wie "The Mirror" berichtet.

Er schrieb: "In den 1990er und 2000er-Jahren wurden UkrainerInnen vor allem als Gangster dargestellt. Das hat sich seither geändert – doch leider nicht in diesem Fall. In 'Emily in Paris' bekommen wir die Karikatur einer Ukrainerin geboten, die unakzeptabel und beleidigend ist. Sieht man uns wirklich so in Amerika? Als Menschen, die stehlen, alles umsonst bekommen wollen und Angst vor der Abschiebung haben? Das sollte nicht so sein."