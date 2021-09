Emmy Awards 2021: "Ted Lasso" und "The Crown" gewinnen

Die Komödie "Ted Lasso" und das Drama "The Crown" sind bei der Emmy-Verleihung am19. September in Los Angeles als beste Fernsehserien des Jahres ausgezeichnet worden. Damit setzt sich der Siegeszug der Streaming-Plattformen im Fernsehbereich fort. "Ted Lasso" läuft auf Apple+, "The Crown" auf Netflix. Ebenfalls von Netflix produziert wurde die beste Miniserie des Jahres, "Damengambit".

Favorit des Abends

Die Fußballserie "Ted Lasso" war mit 20 Nominierungen als Favorit in den Abend gegangen. Jason Sudeikis wurde als bester Hauptdarsteller geehrt. Auch die beiden Awards für die besten Nebenrollen gingen an die bei Apple TV+ laufende Serie über einen US-Football-Trainer, der in England einen Fußballverein umkrempelt.