Knapp einen Monat vor der 76. Emmy-Verleihung steht das Moderatoren-Duo fest: Die beiden Comedians Eugene (77) und Dan (41) Levy führen laut "Variety"-Magazin am 15. September durch die Award Show im Peacock Theatre von Los Angeles . Fans der "American Pie"-Filmreihe dürfen sich ebenso auf den Abend freuen wie Anhänger preisgekrönter Comedy. Das urkomische Vater-Sohn-Gespann hat den begehrten TV-Preis selbst schon einmal gewonnen - und schrieb damit Geschichte.

2020 Emmys "im Quarantänezelt gewonnen"

Schon jetzt steht fest: Die 76. Emmys verheißen einen ganz besonderen TV-Abend. Die gebürtigen Kanadier Eugene Levy und Dan Levy sind die allerersten Vater-Sohn-Moderatoren bei den Emmys. Sie sind auch das erste Duo seit Colin Jost (42) und Michael Che (41) 2018 und erst das zweite Duo, das in diesem Jahrhundert moderiert. Die beiden wissen nicht nur, wie sich so ein Award anfühlt. 2020 gingen sie sogar in die Geschichte ein. Damals heimsten sie für Ihre Comedy-Serie "Schitt's Creek" als erstes Vater- und-Sohn-Gespann im selben Jahr gleich mehrere Emmys ein.

Kleiner Wermutstropfen: 2020 fand die Emmy-Verleihung aufgrund der Corona-Pandemie unter ganz besonderen Umständen statt, über die sich die beiden heute noch lustig machen: "Für zwei Kanadier, die ihre Emmys buchstäblich im Quarantänezelt gewonnen haben, war die Vorstellung, dieses Jahr in einem echten Theatersaal zu moderieren, Ansporn genug", so die Levys in einer Erklärung.