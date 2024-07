Am 17. Juli wurden die Nominierungen für die 76. Emmy-Awards bekannt gegeben. Wie in jedem Jahr gab es hier einige Überraschungen, Stars, die übergangen wurden, sowie zum ersten Mal überhaupt nominierte. So darf sich etwa "Barbie"-Hauptdarsteller Ryan Gosling (43) über seine erste Emmy-Nominierung überhaupt freuen. Der bereits drei Mal für einen Oscar nominierte Kanadier geht als "Bester Gastdarsteller in einer Comedy-Serie" ins Emmy-Rennen - für seinen Auftritt als Moderator einer Episode der langlebigen Sketch-Show "Saturday Night Live".

Selena Gomez feiert erste Emmy-Nominierung als Darstellerin Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (31) feiert indes seit dem Jahr 2021 mit der beliebten Comedy-Serie "Only Murders in the Building" Erfolge. Doch bislang war sie lediglich zwei Mal als ausführende Produzentin für ihre Mitarbeit an der Hulu-Show für einen Emmy nominiert. Nun aber gibt es auch Anerkennung für ihr Spiel in der unterhaltsamen Murder-Mystery-Serie. Gomez ist als "Beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie" nominiert - ihre überhaupt erste Emmy-Nominierung in einer Schauspielkategorie.

"Mad Men"-Star Jon Hamm hat gleich zwei Siegchancen Auf eine Doppelnominierung kommt hingegen der ehemalige "Mad Men"-Star Jon Hamm (53). Sein Spiel in "The Morning Show" des Streamingdienstes Apple TV+ brachte ihm eine Nominierung als "Bester Nebendarsteller in einer Drama-Serie" ein, für die fünfte Staffel der Anthologie-Serie "Fargo" ist der Mime als "Bester Hauptdarsteller in einer Miniserie" nominiert.

Emma Stone, Kate Winslet und Nicole Kidman gehen leer aus Nicht so gut lief es dafür für Oscarpreisträgerin Emma Stone (35). Ihr Spiel in der Showtime-Serie "The Curse" stießt nicht auf Gegenliebe der Emmy-Abstimmenden. Der "Poor Things"-Star ging ebenso leer aus wie Oscarpreisträgerin Kate Winslet (48), die nach einigen Serienerfolgen nicht wie gewohnt mit der HBO-Produktion "The Regime" begeistern konnte. Nicole Kidman (57) erhielt für die Serie "Expats" ebenfalls keine Nominierung.

Lily Gladstone und Kali Reis als erste indigene Frauen in einer Schauspielkategorie nominiert Bereits mit Martin Scorseses "Killers of the Flower Moon" feierte Lily Gladstone (37) einen riesigen Erfolg als Schauspielerin - inklusive einer Oscar-Nominierung als "Beste Hauptdarstellerin". Nun gab auch eine Emmy-Nominierung als "Beste Nebendarstellerin in einer Miniserie" für die Hulu-Show "Under the Bridge". Ebenfalls nominiert in derselben Kategorie wurde die indigene Darstellerin Kali Reis (37) für ihr Spiel an der Seite von Oscarpreisträgerin Jodie Foster (61) in der vierten Staffel der Anthologie-Serie "True Detective: Night Country" von HBO. Gladstone und Reis sind damit als erste indigene Frauen in einer Schauspielkategorie bei den Emmys nominiert, und schreiben dementsprechend Geschichte.