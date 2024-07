Die Nominierungen für die 76. Emmy-Awards stehen fest. Für die Preisverleihung, die in diesem Jahr am 15. September stattfindet, hat sich die FX-Serie "The Bear: King of the Kitchen" als einer der Favoriten herauskristallisiert. Auf insgesamt 23 Nominierungen kommt das Comedy-Programm, darunter in der Königsdisziplin "Beste Comedy-Serie". Damit bricht "The Bear" einen im Jahr 2009 von "30 Rock" aufgestellten Rekord. Die NBC-Serie von Serienschöpferin Tina Fey (54) kam damals im Bereich Comedy auf 22 Nominierungen.

Bei den Drama-Serien hat indes die Historienserie "Shōgun" die Nase vorn. Das Programm des Senders FX kommt auf insgesamt 25 Nominierungen, darunter ebenfalls in der Königsdisziplin "Beste Drama-Serie". Sowohl "The Bear" als auch "Shōgun" sind in Österreich und Deutschland beim Streamingdienst Disney+ verfügbar.