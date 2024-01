Eröffnungsfilm beim Max Ophüls Preis: "Ehre" für Adrian Goiginger

Goigingers "Rickerl" läuft zurzeit im Kino

Beworben habe er sich früher mit Kurzfilmen und auch den Spielfilmen "Die beste aller Welten" oder "Märzengrund". In seinem neuen Film "Rickerl - Musik is höchstens a Hobby" inszeniert Goiginger eine melancholisch-humorvolle Vater-Sohn-Geschichte mit viel Musik und Emotionen. In der Hauptrolle ist der österreichische Singer-Songwriter Voodoo Jürgens zu sehen.

In die deutschen Kinos kommt die Tragikomödie, die für den Bayerischen Filmpreis nominiert war und im Zuge dessen 50 000 Euro bekam, am 1. Februar, in den österreichischen läuft er seit 19. Jänner.