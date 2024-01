Aneinanderreihung an ziemlich abgestandenen Klischees

Leider ist es lediglich eine Aneinanderreihung an ziemlich abgestandenen Klischees, die das Gespann Goiginger und Jürgens mit "Rickerl" abliefert. Immer wieder an Nummern des Musikers orientiert, klingen die in die Handlung eingewobenen Stücke zwar gewohnt überzeugend, wird aber das daraus bekannte Klientel in der filmischen Umsetzung nur bedingt greifbar oder gar sympathisch. Wobei klar ist: Um einen Sympathiewettbewerb geht es hier nicht, viel mehr soll immer wieder der handfeste Charme der Wiener Nacht in den Vordergrund rücken. Allerdings gelingt das zu selten, von einer missglückten Hochzeitsperformance von Rickerl samt Band mal abgesehen.

Stattdessen runzelt man die Stirn angesichts eines beinahe erfolgversprechenden ORF-Besuchs des Sängers, seiner kurzfristigen Anstellung in einem Erotikshop oder der nächtlichen Diskussionen im dichten Zigarettenrauch. Viel "Jo eh" trifft dabei auf betont derbe Ausdrucksweise, während das emotionale Rückgrat - Rickerls Beziehung zu seinem Sohn - anhand genretypischer Erzählbögen inklusive der diversen Fallstricke abgehandelt wird. Ein Malen-nach-Zahlen sozusagen, wobei das melodramatische Fach der Vater-Sohn-Filme um einige Musikstücke erweitert wurde.