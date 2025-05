Stefan Raab (58), der die beiden Künstler auf dem Weg zum ESC betreute, zog im ARD-Interview nach dem Wettbewerb Bilanz, wie unter anderem auf der Fan-Seite "ESC Kompakt" zu sehen ist . "Ich übernehme die Verantwortung", sagte er und erklärte, warum er im Rahmen der TV-Show "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" (ARD/RTL) den Gewinn versprochen hatte: "Ich verspreche immer, dass wir gewinnen, und zwar solange, bis das Gegenteil bewiesen ist." Das sei auch das Beste, was man machen könne, weil sonst brauche man an keinem Wettbewerb teilzunehmen.

Respekt für die jungen Künstler

"Ich finde, man muss den beiden einen riesigen Respekt zollen für das, was sie in den letzten Wochen abgerissen haben", erklärte Raab. Er betonte dabei, dass beide Künstler noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen: "Man darf nicht vergessen, dass sie ja nicht irgendwie schon eine langjährige Karriere hinter sich haben, sondern dass heute Abend ihr größter Auftritt ever gewesen ist."

Der Musik-Produzent wies stolz auf die Erfolge hin, die das Duo bereits erzielen konnte: Bei den Videoabrufen hätten sie mit zehn Millionen "Baller"-Streams sehr gut abgeschnitten. Auch beim Wettbewerb selbst gab es mit zweimal zwölf und zweimal zehn Punkten Grund zur Freude. Leider habe es nicht zu mehr gereicht.