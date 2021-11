"Eternals": So war der Dreh der ersten Sexszene im MCU

Marvel-Produktionen zeigen zwar ab und an Romanzen, zu Sexszenen kam es aber bisher nicht – was sich im neuesten Film "The Eternals" offenbar ändern soll.

Unter der Regie von Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao drehten Gemma Chan als Sersi und Richard Madden als Ikaris gemeinsam Sexszenen. Im Interview mit "Collider" sprachen die Stars über die gemeinsame Arbeit am Set und wie sie die intimen Szenen empfunden hatten.