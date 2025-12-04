Nach einer mehrjährigen Pause kehrt die Erfolgsserie endlich zurück. Die neuen Folgen setzen Jahre nach Staffel 2 ein.

Über vier Jahre Wartezeit hat ein Ende: Die neue Staffel von "Euphoria" erscheint im April 2026 bei HBO. Und Staffel 3 setzt genau dort an, wo sich die Figuren nach dem gewaltigen Zeitsprung wiederfinden. Showrunner Sam Levinson (40) präsentierte in London erste Details und bestätigte, dass die Handlung zwar an die High School Story der Teenager anknüpft, aber, dass fast alle Charaktere in völlig neuen Lebenssituationen stecken. "Fünf Jahre fühlten sich natürlich an. Wenn sie aufs College gegangen wären, wären sie jetzt damit fertig", erklärte er zum Startpunkt der neuen Staffel.

Sydney Sweeney wird in der neuen Staffel heiraten Der Charakter Rue, gespielt von Zendaya (29), hält sich zu Beginn der neuen Staffel südlich der Grenze in Mexiko auf, ist verschuldet und muss nach kreativen Wegen suchen, um diese abzubezahlen. Über Cassie, die Rolle von Sydney Sweeney (28) sagt Levinson: "Cassie lebt mit Nate in einem Vorort, sie sind verlobt und sie ist süchtig nach Social Media. Dort verfolgt sie besessen, wie erfolgreich ihre ehemaligen Mitschülerinnen so sind." Levinson versprach sogar eine Hochzeit der beiden im Verlauf der Staffel und dass das Ganze eine "unvergessliche Nacht" werden würde.

Cast bekommt einige neue Gesichter Jules, verkörpert von Hunter Schafer (26), studiert nun Kunst, ringt aber weiter mit Selbstzweifeln. Maddy arbeitet in Hollywood bei einer Talentagentur, hat aber nebenher noch eigene Projekte laufen. Lexi assistiert einer Showrunnerin - gespielt von Sharon Stone (67), die erstmals zum Cast stößt. Dazu kommen prominente Neuzugänge wie Rosalía (33), Natasha Lyonne (46) und Eli Roth (53). Storm Reid (22) kehrt nicht ins Ensemble von "Euphoria" zurück, Barbie Ferreira (28) stieg 2022 aus, und Angus Cloud verstarb 2023.

Themen der Serie bleiben erhalten Doch der grobe inhaltliche Kern bleibt erhalten: "Euphoria" erzählt weiterhin von jungen Menschen, die in einem Geflecht aus Drogensucht, Sex und Identitätskrisen nach Halt suchen. Mit von der Partie wird auf der Produzentenseite auch wieder Rapper Drake (39) sein. Er hat schon in den ersten beiden Staffeln als Produzent mitgewirkt.