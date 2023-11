Die 45-jährige Hüller ist für ihre Rollen in "Anatomie eines Falls" und in "The Zone of Interest" vorgeschlagen, wie die Europäische Filmakademie am Dienstag bekannt gab. Zu ihren Konkurrentinnen zählen Leonie Benesch aus dem deutschen Drama "Das Lehrerzimmer", die finnische Schauspielerin Alma Pöysti ("Fallende Blätter"), Eka Chavleishvili ("Blackbird Blackbird Blackberry") und Mia McKenna-Bruce ("How to Have Sex").

Schuberts Konkurrenten sind Jussi Vatanen ("Fallende Blätter"), Josh O'Connor ("La Chimera"), Mads Mikkelsen ("The Promised Land") und Christian Friedel ("The Zone of Interest").

Der 1993 geborene Thomas Schubert feierte sein Debüt 2011 als Laiendarsteller in "Atmen" von Karl Markovics, für den er unter anderem mit dem Österreichischen Filmpreis ausgezeichnet wurde. Seither wirkte er u.a. in "Wintermärchen" von Jan Bonny, "Wilde Maus" von Josef Hader und "Windstill" der deutschen Regisseurin Nancy Camaldo mit. In Christian Petzolds Tragikomödie "Roter Himmel" über vier junge Menschen und die latente Waldbrandgefahr verkörpert er den jungen Schriftsteller Leon wie ein großes Kind - tollpatschig und selbstbezogen.