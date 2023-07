"Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste": Trailer-Premiere

In ihrem neuen Film zeichnet Regisseurin und Drehbuchautorin Margarethe von Trotta die toxische Beziehung von Ingeborg Bachmann und dem Schweizer Literaten Max Frisch nach.

"Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste" ist ein ebenso eleganter wie aufwühlender Film, der unter großem Aufwand in sechs Ländern entstand und in Österreich von AMOUR FOU produziert wurde.

Vicky Krieps, für "Corsage" soeben mit dem Österreichischen Filmpreis ausgezeichnet, begeisterte im Wettbewerb der Berlinale die internationale Kritik mit ihrer Darstellung der österreichischen Dichterin. An ihrer Seite glänzen Ronald Zehrfeld ( "Barbara" ) als ihr Partner Max Frisch, und Tobias Resch als ihr junger Freund Adolf Opel.

Hier präsentieren wir in einer Trailer-Premiere die ersten Bewegtbilder dazu: