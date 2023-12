Dankrede des Akademiepräsidenten

Matthijs Wouter Knol (46), Direktor der Europäischen Filmakademie, erklärte in seinem Fazit zur Verleihung: "Was für ein Abend! Es war eine Ehre, all diesen wunderbaren und talentierten europäischen Filmemacher:innen aus allen Bereichen der Branche eine Bühne zu geben, die fesselnde Filme schaffen, unvergessliche Geschichten erzählen und alle Facetten des menschlichen Lebens widerspiegeln. Für uns war es wunderbar, ihre herausragenden Leistungen mit den Europäischen Filmpreisen zu würdigen. Wir freuen uns darauf, alle im nächsten Jahr in Luzern zu sehen!"

Seit 1997 findet die Gala in ungeraden Jahren in Berlin, dem Sitz der Akademie, statt. In geraden Jahren werden die Preise in einer anderen europäischen Stadt verliehen.