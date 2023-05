Wann und wo finden die Halbfinals und das Finale statt?

Das erste Halbfinale fand bereits am 9. Mai um 21 Uhr statt, das zweite heute, am 11. Mai, zur selben Uhrzeit. Das große Finale steigt am Samstag, dem 13. Mai, um 21 Uhr. Alle drei Shows finden in Liverpool, genauer gesagt in der M&S Bank Arena, statt.

Die Moderation übernehmen Julia Sanina (32), Graham Norton (60), Hannah Waddingham (48) und Alesha Dixon (44). Die Halbfinals werden von Sanina, Waddingham und Dixon als Trio vorgestellt. Doch auch der ukrainische ESC-Moderator Timur Miroshnychenko (37) gehört zum Team. Er ist unter anderem als Korrespondent im Einsatz und gibt per Live-Schalte Eindrücke aus der Ukraine.