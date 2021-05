"Everybody's Talking About Jamie" startet im Herbst auf Amazon

Darum geht's im Musical

"Everybody’s Talking About Jamie" basiert auf der wahren Geschichte von Jamie Campbell, der durch die Dokumentation "Jamie: Drag Queen at 16" von BBC Three Bekanntheit erlangte.

Jamie New (Max Harwood) ist 16 Jahre alt und passt nicht so recht in die spießige englische Stadt Sheffield. Sein großer Traum ist es, eine berühmte Drag Queen zu werden – und dank der Unterstützung seiner Mutter (Sarah Lancashire), seiner engsten FreundInnen und seines Mentors Hugo (Richard E. Grant) scheint sich der Teenager von HaterInnen auf seinem Weg ins Rampenlicht nicht unterkriegen zu lassen.