Die 12 besten LGBTIQ-Filme auf Amazon Prime

Call me by your name (2017)

Das mehrfach preisgekrönte Indie-Meisterwerk mit Timothée Chalamet und Armie Hammer ist das filmische Synonym eines perfekten Sommerabends: Die Atmosphäre ist von Sinnlichkeit, Erotik, Begehren und bedeutungsschwangereren Gesten, Mimiken und Berührungen aufgeladen. Die Zeit scheint langsamer zu vergehen, von Entspannung, Schwerelosigkeit und angenehmem Loslassen getragen. Jede Bewegung wird in Zeitlupe vollführt. Man ist eingebettet in Kultur, wunderschönes Ambiente und ein irritierendes Losgelöst-Sein von Zeit, das gleichzeitig aber auch permanent zu warnen droht: Zeitlosigkeit ist eine gefährliche Täuschung, denn schon bald könnte all das Schöne vorüber sein.

In "Call me by your name" verschmelzen Sanftmut, Melancholie, ungekünstelter Pathos und verführerische Poesie zu einem zurückhaltenden Liebesbrief über Intimität und Begehren in seiner reinsten, unmittelbaren Form. Hier wird Sinnlichkeit zur Kunstform erhoben.

"Call me by your name" ist leider nicht im Prime-Abo enthalten.

Hier geht's zum Film!